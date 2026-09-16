"Говорил на украинском": Россия готовила теракт в пригороде Киева от имени СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в пригороде Киева. Россияне планировали взорвать гражданский автомобиль возле жилого дома.

СБУ разоблачила местную безработную, которую враг вовлек в преступление, выдавая себя за украинских правоохранителей.

Как россияне вербовали киевлянку, выдавая себя за СБУ?

Кураторы из страны-агрессора связались с местной жительницей под видом сотрудников Службы безопасности и Национальной полиции.

Представитель российских спецслужб позвонил безработной и предложил помощь в приобретении лекарств, которые она ранее искала на профильных сайтах.

И тут звонит, представляется полковником милиции… Говорил по-украински. А лицо его все так и выдавало. Эта форма. Потом еще говорит мне: "Слава Украине". А я говорю: "Героям слава",

– рассказывает завербованная местная жительница.

Завоевав доверие женщины, вражеский агент поручил ей взять из тайника пакет с самодельным взрывным устройством. Также куратор из России поручил ей дополнительно проверить работоспособность комплектующих для взрывчатки.

После проверки устройства женщину направили в жилой квартал в пригороде столицы.

По указанию врага она должна была оставить замаскированную бомбу под колесом автомобиля, припаркованного рядом с местным супермаркетом.

Украинские контрразведчики действовали на опережение и своевременно разоблачили злоумышленницу, сорвав запланированный подрыв.

В настоящее время ведется расследование с целью установления всех лиц, причастных к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Как оккупанты завербовали жительницу Киевской области: смотрите видео

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Днепре местную жительницу. Она помогала российским спецслужбам готовить ракетно-дроновые удары по городу.