Сам ликвидировал россиян: впечатляющая история бойца "Артан Х", вырвавшегося из плена

На позициях, где работает спецподразделение ГУР "Артан", россияне пытаются не только сдерживать украинских бойцов, но и охотятся на них для того, чтобы взять в плен. Против подразделения стоят десантники, которых считают одними из самых подготовленных в российской армии.

Боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Свят" в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты давно пытаются захватить их военных живыми. По его словам, одна из таких историй закончилась для россиян совсем не так, как они планировали.

Оккупанты просчитались с бойцом "Артана"

На этом участке против подразделения стоят российские десантники из 7-й десантно-штурмовой дивизии и 19-го полка. Это жесткий отрезок, где во время активных действий обе стороны постоянно давят друг на друга, а после появления "Артана" россияне очень быстро понимают, кто именно зашел работать рядом. Именно поэтому они не просто пытаются сдержать группу в бою, а отдельно охотятся на ее бойцов.

Они нас уже давно знают и боятся. Мы не раз показывали: когда приезжаем, их личного состава становится значительно меньше,

– рассказал "Свят".

Для россиян захватить военнослужащего Главного управления разведки из такого подразделения – это и военная цель, и пропагандистский трофей. Поэтому они, по словам бойца, особенно упорно пытаются взять кого-то живым, но каждый раз упираются в другую подготовку, другую мотивацию и совсем другое поведение в критический момент.

Противник очень хочет взять в плен наших военнослужащих. Вы же понимаете, что для них означает взять в плен бойца Главного управления разведки, подразделения "Артан", который уже показал много успешных операций. Но у них этого не получается и не получится,

– сказал боец.

В качестве примера он вспомнил собрата, которого двое российских десантников таки захватили и более двух суток держали на своей позиции. Все это время его заставляли копать укрытие для себя, были уверены, что полностью его сломали, и уже не ждали от него никакого действия. Все изменилось под утро третьих суток, когда на вражеской позиции потеряли бдительность.

На третьи сутки наш военнослужащий дождался момента. Один оккупант спал, второй уже дремал. Он завладел их оружием, ликвидировал двух россиян и вернулся на свою позицию. Наши люди, они не сдаются, они несокрушимы,

– рассказал "Свят".

Важно! Возле Гуляйполя россияне попытались воспользоваться туманом и пойти в наступление, но украинские силы подготовили оборону, заняли выгодные позиции и остановили врага. За сутки оккупанты потеряли около 1700 убитыми и ранеными, из них примерно 900 – на одном направлении.

Последние новости с фронта: