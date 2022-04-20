Россияне хотят наступать в направлении Лимана и продвинуться вглубь Попасной, – Генштаб

Российские оккупнаты продолжают свое наступление на Донбассе. В некоторых направлениях враг перегруппировывает силы.

В Генштабе сообщают, что на Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают обстрелы передовых позиций наших войск. Так они коварно ищут слабые места в обороне по всей линии столкновения.

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Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман,

– сообщает Генштаб.

Также враг пытается наступать, чтобы продвинуться вглубь Попасной.

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