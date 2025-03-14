Оккупанты пытаются перебросить силы на западный берег реки Оскол, – ОСГВ "Хортица"

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вражеская армия неустанно пытается захватить украинские территории.

В частности, на Купянском направлении в Харьковской области захватчики прилагают усилия, чтобы перебросить силы и средства на западный берег реки Оскол. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Какая сейчас ситуация на Купянском направлении

По данным ОСГВ "Хортица", украинские защитники принимают меры для того, чтобы не допустить ухудшения тактического положения. Однако, россияне пытаются перебросить свои силы на западный берег реки.

Напомним, что ранее российские войска перешли замерзший Оскол и смогли перебросить часть сил и средств на другой берег. Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что после этого украинские Силы обороны пытаются выбить их оттуда.

Он также сообщил, что этой весной на Осколе не ожидается половодье. Это имеет как свои преимущества, так и недостатки. С одной стороны хорошо, что снега было немного. Иначе бы река промерзла на долгое время, и россияне смогли перебросить больше войск.

Однако, с другой стороны, из-за того, что сильного половодья не будет, река не выйдет из берегов и "не смоет" войска российской армии.