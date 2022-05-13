Россияне хотят прорвать линию обороны в Луганской области, – Гайдай

В Луганской области по состоянию на 13 мая ситуация продолжает усложняться. Российские захватчики перебрасывают на территорию области людей и технику.

Детали рассказал Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – во время телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал. Российские оккупанты бросили все усилия, чтобы прорвать линию обороны.

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Ситуация усложняется. Я так понимаю, что сейчас враг бросил все усилия, чтобы прорвать хоть где-нибудь линию обороны. За сутки в Луганской области насчитали прохождение более, чем 2 тысяч единиц техники,

– заявил Гайдай.

Он подчеркнул, что пока не будет говорить, в каких направлениях. В то же время, факт остается фактом.

Кроме того, глава Луганской ОВА сообщил, что на территорию области стягивают личный состав.

Российские захватчики штурмуют Рубежное, Горскую общину со стороны Золотого, окрестности Северодонецка. Кроме того, враг пытается еще раз сделать понтонные переправы, чтобы перебросить силы через реку Северский Донец.

Украинские защитники и защитницы удерживают линию обороны. За три месяца враг круглосуточно обстреливает позиции наших героев. Оккупанты бьют из артиллерии, минометов, "Градов" и другого оружия. Захватчики не могут прорвать оборону, поэтому пытаются сделать вокруг пустыню.

Враг уничтожает жилые дома

Гайдай рассказал, что за сутки 12 мая российские захватчики 31 раз открывали огонь в сторону жилых массивов Луганщины. Разрушены десятки жилых домов. В эпицентре обстрелов оказались Попаснянская и Горская общины.

Пока российские захватчики сосредоточили усилия, чтобы установить полный контроль над Рубежным. Враг проводил штурмовые действия в направлении Орехово и Камышевахи. Оккупантам не удалось достичь никаких успехов.

Тем временем украинские защитники и защитницы в течение суток 12 мая отразили 18 вражеских атак.

Герои уничтожили:

13 танков;

8 артиллерийских систем;

27 единиц боевой бронированной техники;

2 единицы специальной инженерной техники;

5 автомобилей.

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