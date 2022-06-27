Россияне хотят сфальсифицировать удар по ТРЦ в Кременчуге и говорят об ударе по заводу

Российские оккупанты 27 июня ударили по ТРЦ в Кременчуге. Россияне хотят сфальсифицировать удар и врут о заводе.

Российские пропагандисты придумывают, что удар был якобы по местному нефтеперерабатывающему заводу, сообщает 24 канал. По словам российских пропагандистов, жертв среди местного населения якобы "нет".

Заметьте Число жертв невозможно представить, – Зеленский рассказал о попадании в ТРЦ в Кременчуге

Между тем по состоянию на 17:47 уже известно о 2 погибших и 20 пострадавших.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших.

Расстояние между ТРЦ "Амстор", по которому Россия нанесла удар, и НПЗ, об ударе по которому Россия врет, – более 12 километров. Кроме того, еще в апреле 2022 года Дмитрий Лунин – глава Полтавской ОВА – сообщил, что НПЗ – разрушен в результате ракетного удара российских оккупантов.



Расстояние между Амстором и НПЗ / Скриншот 24 канала

Россияне врут об ударе по "заводу" / Скриншот 24 канала

Как реагируют россияне на удар по Кременчугу

Между тем, россияне в комментариях не скрывают своей радости от трагедии. Они еще раз доказывают, что Россия – страна нелюдей.

Как реагируют россияне на удар по Кременчугу / Скриншоты INSIDER UA

Высказался и одиозный Анатолий Шарий. Он призвал "подождать версию России".



Шарий об ударе по ТРЦ в Кременчуге / Скриншот 24 канала

Количество жертв – невозможно представить

Владимир Зеленский отреагировал на удар по ТРЦ в Кременчуге. Украинский лидер сообщил, что там находились более тысячи гражданских украинцев. Зеленский подчеркнул, что количество жертв невозможно даже представить.

Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить, – заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что ТРЦ не представлял никакой угрозы для российских оккупантов. У него не было никакой стратегической ценности. Российских захватчиков злит то, что украинцы пытаются жить нормальной жизнью.

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