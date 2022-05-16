Но есть области, которые можно считать относительно спокойными. О ситуации в регионах Украины рассказали в областных военных администрациях, сообщает 24 канал.

Читайте также В Одесской области сообщили о взрывах

Где было относительно спокойно

Согласно сообщениям администраций спокойной можно назвать ночь в следующих областях:

Волынская;

Закарпатская;

Ровненская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Одесская;

Винницкая;

Запорожская;

Тернопольская;

Львовская;

Хмельницкая;

Житомирская;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Черкасская;

Черниговская;

Киевская;

Сумская;

Полтавская.

Ситуация на Харьковщине и Донбассе

В харьковских микрорайонах Салтовка и Шевченковский были обстрелы, из-за которых 4 человека получили ранения.

В области россияне били по Чугуевскому району, есть 2 раненых. Также враг наносил удары по Дергачам, Барвенково, пострадавших нет. На Изюмском направлении продолжаются бои.

В Луганской области российские оккупанты массированно вели обстрелы Северодонецка. Из-за удара по местной больнице 2 погибших и 9 раненых, среди которых ребенок. Из артиллерии и систем залпового огня атаковали Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовку, Белогоровку. Последствия ночных обстрелов Северодонецка и Лисичанска еще уточняются.

В Донецкой области ситуация существенно не изменилась, она остается в острой фазе, но под контролем наших военных. По всем линиям столкновения враг ведет интенсивные обстрелы.

Также в регионе россияне действуют коварно и пытаются вывести из строя промышленные объекты. За 15 мая обстреляли Фенольный завод в Нью-Йорке, а сегодня снова атакуют Авдеевский коксохимический завод. С 4 часов утра длится артподготовка россиян по селу Новомихайловка, было два авианалета.

Что происходит на Юге

Утром в Николаеве была серия мощных взрывов. Они произошли в результате ракетных ударов врага и ударов из РСЗО россиян по жилым кварталам города. Предварительно известно о пожаре автомобиля и мебельном салоне. Один человек ранен.

Беспокойно было и в области. Обстреливали днем и вечером Широковскую общину. Россияне повредили дома и ранили людей. Также обстреляли Березнеговатскую общину. Есть 2 погибших и 1 раненый, повреждены жилые дома.

В Херсонской области ситуация стабильно критичная. Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты и позиции ВСУ на подконтрольных Украине территориях.

Боевые действия продолжаются вблизи Херсона и в общинах, расположенных на границе с Зеленодольским, Кривым Рогом, Снегиревкой и Николаевом.

По словам местных, есть значительные повреждения и разрушенные дома, школы, детские сады, уничтоженная и заминированная дорожная инфраструктура.

Сводка Генштаба на утро 16 мая

Генштаб ВСУ подтвердил, что в знаменитой Чернобаевке россиян разбили 20 раз. Враг потерял там живую силу и технику, количество наших военных уточняют. Об ударе накануне уже заявлял Алексей Арестович.

Также наши военные рассказали, что российские оккупанты обстреливают Донецкую область из всего спектра вооружения. У них есть хитрый план – хотят изнурить наши ВСУ. Враг разрушает окопы защитников, чтобы продолжать наступление, но у него ничего не получится.

По данным Генштаба, российские захватчики еще и планируют наступление в районе города Изюм. Они пытаются помешать нашим военным дойти до границы с Россией, чтобы прогнать врага.

Россия теряет много военных: смотрите видео