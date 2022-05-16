Але є області, які можна вважати відносно спокійними. Про ситуацію в регіонах України розповіли в обласних військових адміністраціях, повідомляє 24 канал.

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Де було відносно спокійно

За повідомленнями адміністрацій спокійною можна назвати ніч у таких областях:

Волинська;

Закарпатська;

Рівненська;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Одеська;

Вінницька;

Запорізька;

Тернопільська;

Львівська;

Хмельницька;

Житомирська;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Чернігівська;

Київська;

Сумська;

Полтавська.

Ситуація на Харківщині та Донбасі

У харківських мікрорайонах Салтівка та Шевченківський були обстріли, через які 4 людей отримали поранення.

В області росіяни били по Чугуївському району, є 2 поранених. Також ворог завдавав ударів по Дергачах, Барвінковому, постраждалих немає. На Ізюмському напрямку тривають бої.

У Луганській області російські окупанти масовано вели обстріли Сєвєродонецька. Через удар по місцевій лікарні є 2 загиблих та 9 поранених, серед яких дитина. З артилерії та систем залпового вогню атакували Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівку, Білогорівку. Наслідки нічних обстрілів Сєвєродонецька та Лисичанська ще уточнюють.

На Донеччині ситуація суттєво не змінилася, вона залишається у гострій фазі, але під контролем наших військових. По всі лінії зіткнення ворог веде інтенсивні обстріли.

Також у регіоні росіяни діють підступно й намагаються вивести з ладу промислові об'єкти. За 15 травня обстріляли Фенольний завод у Нью-Йорку, а сьогодні знову атакують Авдіївський коксохімічний завод. З 4 години ранку триває артпідготовка росіян по селу Новомихайлівка, було два авіанальоти.

Що відбувається на Півдні

Зранку в місті Миколаєві була серія потужних вибухів. Вони сталися внаслідок ракетних ударів ворога та ударів з РСЗВ росіян по житлових кварталах міста. Попередньо відомо про пожежу автомобіля та меблевого салону. Одна людина поранена.

Неспокійно було й в області. Обстрілювали вдень та ввечері Широківську громаду. Росіяни пошкодили будинки і поранили людей. Також обстріляли Березнегуватську громаду. Є 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджені житлові будинки.

У Херсонській області ситуація стабільно критична. Російські окупанти й далі обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ на підконтрольних Україні територіях.

Бойові дії тривають поблизу Херсона та у громадах, які розташовані на кордоні із Зеленодольським, Кривим Рогом, Снігурівкою та Миколаєвим.

За словами місцевих, є значні пошкодження та зруйновані будинки, школи, дитячі садочки, знищена та замінована дорожня інфраструктура.

Зведення Генштабу на ранок 16 травня

Генштаб ЗСУ підтвердив, що у славнозвісній Чорнобаївці росіян розбили 20 раз. Ворог втратив там живу силу та техніку, кількість наші військові уточнюють. Про удар напередодні вже заявляв Олексій Арестович.

Також наші військові розповіли, що російські окупанти обстрілюють Донеччину з усього спектру озброєння. У них є хитрий план – хочуть виснажити наші ЗСУ. Ворог руйнує окопи захисників, аби продовжувати наступ, але в нього нічого не вийде.

За даними Генштабу, російські загарбники ще й планують наступ у районі міста Ізюм. Вони намагаються завадити нашим військовим дійти до кордону з Росією, щоб прогнати ворога.

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