Россияне хотят установить полный контроль над Донбассом и улучшить ситуацию на Юге, – Генштаб

В Генштабе Вооруженных Сил Украины отметили, что российские захватчики хотят установить полный контроль над Донбассом. Кроме того, враг стремится улучшить свое положение на Юге.

Украинские военные рассказали о ситуации в Украине 5 апреля, по состоянию на 18:00, в частности относительно того, каковы намерения российских захватчиков.

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Россияне хотят полного контроля на Донбассе

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что продолжаются меры по перегруппировке войск России.

Противник не отказался от цели операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей,

– отметили там.

Кроме того, враг пытается улучшить положение подразделений в Таврийском и Южнобужском операционных районах.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что россияне основные усилия на Донбассе бросают, чтобы взять под контроль районы Попасной и Рубежного, установить полный контроль над Мариуполем, подготовить наступательные действия в районе Золотой Нивы.

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