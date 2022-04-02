Россияне хотят выйти на админграницы Херсонщины, проводят штурмовые действия, – Генштаб
2 апреля 2022 , 13:59Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики бросают силы на Восток и Юг Украины. Они не оставляют надежд взять Херсонскую область.
Речь идет о том, что враг хочет выйти на административные границы региона. Такие планы россиян обнародовали в сводке Генштаба ВСУ.
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На Южнобугском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области,
– замечают там.
Генштаб также сообщает, что в составе группировок оккупационных сил к выполнению боевых задач на территории нашего государства привлекли до 75 БТГр.
В то же время восстанавливают боеспособность до 34 БТГр врага. При этом полностью наши воины уничтожили 16 БТГр, но это количество еще уточняют.
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