Россияне хотят устроить голодомор в Украине: появились новые доказательства

Россия продолжает уничтожать и воровать украинские продукты. На этот раз оккупанты разрушили новенький элеваторный комплекс.

Уничтожение современного элеваторного комплекса в Рубежном

По словам омбудсмена, такими действиями россияне целенаправленно работают над причинением голодомора в Украине. Разрушение элеваторного комплекса было увидено благодаря спутниковым снимкам.

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В ходе мониторинга социальных сетей обнаружены спутниковые снимки Planet Lab, свидетельствующие о том что на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном сбросили мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен,

– заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она добавила, что предприятие имело самое современное оборудование – лабораторию с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник. Элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно.

Другие преступления с продовольствием российских оккупантов

Обмудсмен напомнила, что все чаще стали появляться видеозаписи, где видно, что российские оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сельскохозяйственную технику для обработки земли.

Первые случаи угона техники были зафиксированы еще в середине марта. В дальнейшем с помощью GPS сервисов техника была найдена в республике Чечня.

В Днепропетровской области в Синельниковском районе ракета попала в составы агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они полностью разрушены.

Воровство имущества фермеров и пищевых продуктов фиксируют в Мелитополе в Запорожской области. Там была замечена колонна фур с замаскированными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону временно оккупированного Крыма.

Обращение в ООН

Денисова отметила, что уничтожение и вывоз зерна и сельскохозяйственной техники на оккупированных территориях является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине", – написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

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