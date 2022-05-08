У россиян комплекс неполноценности, который они готовы реализовать через ядерный удар, – Подоляк

К угрозам России о применении ядерного оружия следует относиться серьезно. Мир должен жестко реагировать на эти заявления.

Россия потеряла здравый смысл

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал. По его словам, ни один психически здоровый человек не может принять решение о применении ядерного оружия или даже угрожать им.

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К сожалению, здравый смысл сейчас не отсутствует в коллективном уме России. Это не просто попытка пропагандистов испугать весь мир, это элемент войны. Россия всегда живет от мифа к мифу, они могут угрожать сегодня этим, завтра они обломались – угрожают чем-нибудь другим. Это их философия,

– сказал Подоляк.

Есть серьезные риски ядерной войны

Он отметил, что все же любые риски со стороны России следует оценивать серьезно. Мир должен понять, что такие угрозы – это не только слова. Россияне очень боятся, что ими будут пренебрегать.

"Они чувствуют такой фундаментальный комплекс неполноценности. И, поскольку у них нет внутренней культуры, они готовы этот комплекс неполноценности реализовать не просто угрозами, а перейти к действиям. Это очень опасно", – объяснил советник.

Как должен реагировать мир

Подоляк также скептически прокомментировал заявления Столтенберга, который говорит, что нет рисков ядерной войны. По словам советника, ранее НАТО не видело и рисков столь большой войны, которая происходит сейчас в Украине.

Поэтому было бы хорошо, если бы европейские аналитические центры более серьезно оценивали психическое состояние политической элиты России. И делали свои выводы исходя не из рационального объяснения мира, а исходя из иррационального, иллюзорного объяснения мира, которое присуще сегодня и властвует там,

– подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что мир должен жестко реагировать на такие угрозы Путина, не только обеспокоенностью, но и документом, где будут прописаны все шаги, которые сделают, если произойдет развертывание ядерных установок.

"То есть будут нанесены ответные удары, будут нанесены соответствующие поражения, будет окончательно закрыто для России все, все фондовые рынки, все деньги. Что полностью Россия окажется за ее невероятно любимым "железным занавесом"", – сказал советник.

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