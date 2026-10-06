Собрали 13 человек: россияне опозорились на "культурном мероприятии" в Запорожской области

На временно оккупированных территориях россияне постоянно пытаются продемонстрировать "массовую поддержку" со стороны населения. Однако местные жители стараются избегать участия в таких мероприятиях

Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, россияне пытаются создать картинку невероятной "культурной жизни" на оккупированных территориях. В частности, это касается и Запорожской области.

Пришло 13 человек

Как отметил корреспондент, недавно пропагандистские ресурсы сообщили о проведении так называемого патриотического лагеря под названием "Форум Новороссия". Там помпезно рассказывали, что в мероприятии приняли участие около 200 человек. Но на самом деле столько людей не пришло.

Там натянули какую-то палатку, поставили с десяток байков. На фотографиях можно насчитать 13 человек. Причем везде одни и те же. Привели своих детей и родственников. И провели такое мероприятие,

– отметил корреспондент.

Именно по такому сценарию работает российская пропаганда на оккупированных территориях. Там постоянно рассказывают о массовой поддержке. Но люди враждебно относятся к оккупантам.

Как россияне опозорились на одном из своих мероприятий: смотрите видео 24 Канала

Добавим, в сентябре россияне проводили фейковые выборы в российскую Госдуму на оккупированных территориях Запорожской области. Силы обороны Украины не дали противнику спокойно их провести. В частности, удалось повредить 17 зданий, где заседали "избирательные комиссии".