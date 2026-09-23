Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, местные коллаборационисты нарисовали просто космические цифры явки на "выборах". Они утверждают, что явка составила около 80 %.

Выборы прошли не по плану

Как подчеркнул корреспондент, нет никакого смысла уделять внимание результатам. Коллаборационисты отдали победу путинской партии "Единая Россия". А в Госдуму РФ избрали очередного коллаборациониста.

Почти 80% получила "Единая Россия". Мы видим, что здесь цифры раздули просто колоссально, если сравнивать с общероссийскими показателями,

– отметил корреспондент.

Зато коллаборационисты жаловались, что несколько десятков зданий избирательных комиссий подверглись атакам дронов. В частности, 17 таких зданий были повреждены или уничтожены в Запорожской области.

Неплохо поработали Силы обороны против этих "выборов". Еще и удалось отправить на "концерт Кобзона" так называемого "главу" одной из участковых "комиссий" в Токмацком округе,

– отметил корреспондент.

Корреспондент рассказал о так называемых "выборах" в Запорожье: смотрите видео 24 Канала