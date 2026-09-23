Про це 24 Каналу розповів кореспондент Запоріжжя. За його словами, місцеві колаборанти намалювали просто космічні цифри явки на "виборах". Вони переконують, що явка становила близько 80%.

Вибори пройшли не за планом

Як наголосив кореспондент, немає жодного сенсу приділяти увагу результатам. Колаборанти віддали перемогу путінській партії "Єдина Росія". А до Держдуми РФ обрали чергового колаборанта.

Майже 80% отримала "Єдина Росія". Ми бачимо, що тут цифри роздули просто колосально, якщо порівнювати із загальноросійськими показниками,

– зазначив кореспондент.

Натомість колаборанти скаржилися, що кілька десятків будівель виборчих комісій потрапили під атаки дронів. Зокрема 17 таких було пошкоджено або знищено у Запорізькій області.

Непогано попрацювали Сили оборони проти цих "виборів". Ще й вдалося відправити на "концерт Кобзона" так звану "голову" однієї з дільничих "комісій" в Токмацькому окрузі,

– зауважив кореспондент.

Кореспондент розповів про так звані "вибори" на Запоріжжі: дивіться відео 24 Каналу