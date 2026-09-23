Про це 24 Каналу розповів кореспондент Запоріжжя. За його словами, місцеві колаборанти намалювали просто космічні цифри явки на "виборах". Вони переконують, що явка становила близько 80%.
Вибори пройшли не за планом
Як наголосив кореспондент, немає жодного сенсу приділяти увагу результатам. Колаборанти віддали перемогу путінській партії "Єдина Росія". А до Держдуми РФ обрали чергового колаборанта.
Майже 80% отримала "Єдина Росія". Ми бачимо, що тут цифри роздули просто колосально, якщо порівнювати із загальноросійськими показниками,
– зазначив кореспондент.
Натомість колаборанти скаржилися, що кілька десятків будівель виборчих комісій потрапили під атаки дронів. Зокрема 17 таких було пошкоджено або знищено у Запорізькій області.
Непогано попрацювали Сили оборони проти цих "виборів". Ще й вдалося відправити на "концерт Кобзона" так звану "голову" однієї з дільничих "комісій" в Токмацькому окрузі,
– зауважив кореспондент.
Кореспондент розповів про так звані "вибори" на Запоріжжі: дивіться відео 24 Каналу