Врут себе: в Третьем армейском корпусе озвучили, на какую тактику россияне перешли на фронте

Враг использует личный состав в частности для вывешивания своих флагов. Командование отправляет группу солдат не в бой, а просто в один конец сугубо для того, чтобы те сняли для него видео как установили российский триколор в определенном населенном пункте, который по факту не захватили. Активно так делать противник начал год назад.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Третьего армейского корпуса Александр Бородин, добавив, что такой подход является не военным, а пропагандистским.

Смотрите также Путин продолжает слушать лжеца Герасимова о ситуации на фронте, – Коваленко

Оккупанты инсценируют захват населенных пунктов

Представитель Третьего армейского корпуса отметил,, что враг довольно сильный, недооценивать его не стоит, но пока он уставший и у него заканчиваются ресурсы. При этом, как отметил Бородин, российская армия пытается сражаться на том уровне, который был полтора года назад, много привлекает дронов, ведь беспилотный составляющая активно развивает.

Российские военные продолжают инсценировать захват украинских населенных пунктов. В частности, недавно такой пример был с поселком Боровая на Харьковщине. Герасимов, начальник российского генштаба, поспешно вышел в публичное пространство с заявлением о его захвате, что на самом деле оказалось фейком. Поэтому, как подчеркнул представитель Третьего армейского корпуса, россияне до сих пор сохраняют такую тактику.

Больше о ситуации на Боровско-Лиманском направлении смотрите в видео:

Что является вызовом для СОУ на фронте?

Сегодня враг продолжает наступать, но Силы обороны Украины осуществляют оборонительную операцию, поэтому ситуация, по его словам, там относительно стабильная. Основным вызовом для военных являются российские дроны.

Это беспилотная составляющая, которая постоянно у россиян развивается, а вот качество пехотной составляющей снижается. Однако масштабы остаются на уровне, который был в течение года,

– рассказал Бородин.

Враг пытался проводить механизированные штурмы, но из-за значительных потерь техники и отсутствия серьезных последствий от этих атак для ВСУ, он снова вернулся к тактике применения малых пехотных групп. Как отметил Бородин, российские войска стремятся истощить украинские подразделения.

"Ситуация в определенной степени стабильная, но из-за килзоны, "серой зоны" ее воспринимать такой, какой она была в 2023 году, нельзя. Тогда был "ноль", наши и вражеские позиции и между ними 400 метров. Сейчас оборона является более мобильной, но это дает нам возможность максимально сохранить личный состав", – объяснил Бородин.

Россияне вернулись к тактике, которую проверили в 2022 году

Отметим, ранее о тактике россиян на фронте рассказал временно исполняющий обязанности командира батальона "Сила свободы" 4 бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко. По его словам, оккупанты в течение войны прибегали к различным методам. Он также отметил на том, что сейчас враг отошел от использования тяжелой техники, поскольку усилилась опасность БпЛА, которые на нее "охотятся".

Поэтому россияне снова выбрали основное поведение – двигаться пешими группами. Эту тактику противник протестировал в конце 2022 года, тогда "вагнеровцы" по одному или несколько человек осуществляли попытки заходить на украинские позиции.

Назаренко добавил, что сегодня на поведение врага влияют также погодные условия и развитие технологий. Война существенно изменилась. По его словам, России все труднее сохранять тот темп интенсивности, который она задала ранее, ведь человеческого ресурса не хватает: стране-агрессору проблемно покрывать свои потери на поле боя.