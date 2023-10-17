Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что враг несет большие потери на Запорожском направлении, и их количество будет только увеличиваться.
К теме Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады
Постоянно подвозят живую силу
За последние трое суток враг пытался три раза отбивать свои позиции в районе Работино, контратаковал, но ничего ему не удалось сделать. И не удастся.
К тому же этот "бермудский треугольник" немного шире – сейчас он охватывает Работино, Вербовое и Новопрокоповку. Кроме того, на некоторых участках фронта он доходит до Токмака,
– подчеркнул Кирильчук.
Оккупанты постоянно подвозят туда живую силу. А чтобы поддержать их "моральный дух", привозят священника, который должен объяснить, для чего российские захватчики воюют в Украине.
Россияне терпят большие потери на Запорожском направлении: смотрите видео
Однако скрыть тот факт, что оккупанты продолжают исчезать на этом участке фронта, невозможно. И их родственники по всей вероятности уже никогда не узнают, что с ними на самом деле произошло.
"Как справедливо отметил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, "Путин хотел демотивировать украинский народ, а демотивировал собственную армию". И на практике это происходит в Запорожском направлении", – подчеркнул депутат Запорожского городского совета.
Больше о потерях врага
- Только за минувшие сутки было ликвидировано 860 оккупантов. А потери врага в живой силе с начала войны составляют 288 630 бойцов.
- Кроме того, в Генштабе сообщили, что украинские силы нанесли 15 ударов авиацией по местам скопления живой силы, вооружения и военной техники оккупантов. Также произошло попадание в ЗРК врага и был ликвидирован вражеский вертолет Ми-8.
- Всего с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины было уничтожено у захватчиков: танков – 4 965, боевых бронированных машин – 9 385, артиллерийских систем – 6 910, РСЗО – 814, средств ПВО – 547, самолетов – 318, 318 оперативно-тактического уровня - 5280, крылатых ракет – 1531, кораблей / катеров - 20, автомобильной техники и автоцистерн - 9271 и т.д.