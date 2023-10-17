Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что враг несет большие потери на Запорожском направлении, и их количество будет только увеличиваться.

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Постоянно подвозят живую силу

За последние трое суток враг пытался три раза отбивать свои позиции в районе Работино, контратаковал, но ничего ему не удалось сделать. И не удастся.

К тому же этот "бермудский треугольник" немного шире – сейчас он охватывает Работино, Вербовое и Новопрокоповку. Кроме того, на некоторых участках фронта он доходит до Токмака,

– подчеркнул Кирильчук.

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Оккупанты постоянно подвозят туда живую силу. А чтобы поддержать их "моральный дух", привозят священника, который должен объяснить, для чего российские захватчики воюют в Украине.

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Однако скрыть тот факт, что оккупанты продолжают исчезать на этом участке фронта, невозможно. И их родственники по всей вероятности уже никогда не узнают, что с ними на самом деле произошло.

"Как справедливо отметил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, "Путин хотел демотивировать украинский народ, а демотивировал собственную армию". И на практике это происходит в Запорожском направлении", – подчеркнул депутат Запорожского городского совета.

Важно! Уже пятый месяц в районе Работино исчезают российские военные. Родственники захватчиков из 70 мотострелкового полка уже бьют тревогу, ведь никакой информации о судьбе пропавших им не предоставляет командование полка.

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