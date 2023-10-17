Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів 24 Каналу, що ворог зазнає великих втрат на Запорізькому напрямку, і їхня кількість буде тільки збільшуватись.

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Постійно підвозять живу силу

За останні три доби ворог намагався три рази відбивати свої позиції в районі Роботиного, контратакував, але нічого йому не вдається зробити. Та не вдасться.

До того ж цей "бермудський трикутник" трохи ширшає – зараз він охоплює Роботине, Вербове та Новопрокопівку. Крім того, на деяких ділянках фронту він доходить до Токмака,

– наголосив Кирильчук.

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Окупанти постійно підвозять туди живу силу. А щоб підтримати їхній "моральний дух", привозять священника, який має пояснити, для чого російські загарбники воюють в Україні.

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Однак приховати той факт, що окупанти продовжують зникати на цій ділянці фронту, неможливо. І їхні родичі цілком ймовірно вже ніколи не дізнаються, що з ними насправді сталося.

"Як справедливо зазначив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, "Путін хотів демотивувати український народ, а демотивував власну армію". І на практиці це відбувається на Запорізькому напрямку", – підкреслив депутат Запорізької міської ради.

Важливо! Вже п'ятий місяць в районі Роботиного зникають російські військові. Родичі загарбників зі 70 мотострілецького полку вже б'ють на сполох, адже жодної інформації про долю зниклих їм не надає командування полку.

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