Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів 24 Каналу, що ворог зазнає великих втрат на Запорізькому напрямку, і їхня кількість буде тільки збільшуватись.
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Постійно підвозять живу силу
За останні три доби ворог намагався три рази відбивати свої позиції в районі Роботиного, контратакував, але нічого йому не вдається зробити. Та не вдасться.
До того ж цей "бермудський трикутник" трохи ширшає – зараз він охоплює Роботине, Вербове та Новопрокопівку. Крім того, на деяких ділянках фронту він доходить до Токмака,
– наголосив Кирильчук.
Окупанти постійно підвозять туди живу силу. А щоб підтримати їхній "моральний дух", привозять священника, який має пояснити, для чого російські загарбники воюють в Україні.
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Однак приховати той факт, що окупанти продовжують зникати на цій ділянці фронту, неможливо. І їхні родичі цілком ймовірно вже ніколи не дізнаються, що з ними насправді сталося.
"Як справедливо зазначив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, "Путін хотів демотивувати український народ, а демотивував власну армію". І на практиці це відбувається на Запорізькому напрямку", – підкреслив депутат Запорізької міської ради.
Більше про втрати ворога
- Лише за минулу добу було ліквідовано 860 окупантів. А втрати ворога в живій силі з початку війни складають 288 630 бійців.
- Крім того, в Генштабі повідомили, українські сили завдали 15 ударів авіацією по місцях скупчення живої сили, озброєння та військової техніки окупантів. Також відбулось влучання у ЗРК ворога і було ліквідовано ворожий гелікоптер Мі-8.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було знищено у загарбників: танків – 4 965, бойових броньованих машин – 9 385, артилерійських систем – 6 910, РСЗВ – 814, засобів ППО – 547, літаків – 318, гелікоптерів – 317, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 280, крилатих ракет – 1 531, кораблів / катерів – 20, автомобільної техніки та автоцистерн – 9 271 тощо.