Россияне ищут слабые места обороны ВСУ, но пока им это не удается, – Арестович
Российские оккупанты уже 6 сутки пытаются найти слабые места украинской обороны. Однако, к счастью, им это до сих пор не удалось.
Россияне сосредоточивают основные усилия на направлении Славянска и Краматорска. Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил на брифинге, сообщает 24 канал.
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Враг пытается развивать наступление в направлении города Гуляй Поле и проводит активные штурмовые и поисковые действия.
Они много раз перегруппировываются, а мы будем ждать результатов этой перегруппировки. Что-то мне подсказывает, что они будут неутешительны для врага,
– сказал Арестович.
Он добавил, что оккупанты ищут слабые места в нашей обороне, чтобы сосредоточить на них основной удар. Однако на данный момент россияне успеха в этом не добились.
Смотрите видео с брифинга Арестовича: