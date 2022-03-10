Россияне ищут способ сдаться в плен возле Шестовицы на Черниговщине

Оккупанты уже несколько дней деморализованы из-за потерь как техники, так и собратьев-захватчиков.

А в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты уже ищут способ, как бы сдаться в плен.

К слову "Летчики-залетчики": разведка назвала имена военных, которые поставляют оружие убийцам украинцев

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там объяснили, почему агрессор немного "загрустил" и не хочет возвращаться "под крыло" своих командиров.

Как там сообщили, находящийся на территории Украины личный состав вооруженных сил России изолирован от объективной информации. Несмотря на это сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают.

Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны РФ выплачивать денежное довольствие из-за действия санкций,

– отметили в Генштабе.

В то же время это деморализует личный состав оккупационных подразделений. Поэтому они ходят возле Шестовицы и ищут способ сдаться.

Предлагаем просмотреть несколько чудес "второй армии мира": смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!