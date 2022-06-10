Россияне искренне хотят, чтобы весь мир жил в д*рьме, по одной причине

Решительно не воспринимаю тезис, что "московиты зазомбированы пропагандой". Они просто моральные уроды, а пропаганду они радостно слушают потому, что она соответствует их состоянию души – гнилой, раздробленной и больной.

Гнилая русская душа

Они просто искренне хотят, чтобы весь мир жил в д*рьме, чтобы всем вокруг было плохо, чтобы их "героическая армия" уничтожала все вокруг – и так бы им их никчемное существование не казалось бы столь ничтожным.

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Их такими воспитали, такими создали, покалечили нравственно еще в детстве, а потом не давали этим ранам зажить.



Россияне не могут смириться с тем, что кто-то живет лучше, чем они / Фото "Правительственного курьера"

И теперь они искренне хотят распространить эту моральную заразу вокруг себя, заразить ею как можно больше людей, чтобы все они страдали. Это можно преодолеть силой воли, но большинство этого делать не могут и не хотят.

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