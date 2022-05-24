Россияне использовали химоружие под Гостомелем, это мог быть зарин, – легионер

Легионер Алексей Бобровников утверждает, что россияне использовали химическое оружие под Киевом. Военные из его взвода пострадали из-за отравления зарином в Гостомеле.

Боец Интернационального легиона рассказал, что семь человек находились в ангаре с "Мрией" в Гостомеле. После этого у них появились симптомы.

В военных есть симптомы химического отравления после атаки россиян, – Арестович

Какие симптомы были

По словам Бобровникова, через несколько часов у военных появилась тошнота, отеки и проблемы с мочеиспусканием. Самыми тяжелыми симптомами были отказ почек и нарушение работы легких.

Мы понимаем на уровне диагноза украинских врачей, что это зарин,

– говорит легионер.

Он добавил, что одна из лабораторий в стране НАТО, которой прислали образцы крови военных, подтвердила, что это токсическая реакция на отравление зарином.

Нашли средства химзащиты

Украинские военные при зачистке Киевщины обнаружили большое количество вражеских средств химической защиты.

Бобровников предполагает, что химикат мог быть "подарком", который покинули кафиры. Не исключают, что во время боев был поврежден контейнер, где хранилось вещество.

Химическое отравление в Харьковской области

Использование химического оружия запрещено в мире, но от кафиров можно ожидать чего-либо. В общем, есть несколько видов такого оружия, поэтому симптомы и основы первой помощи могут отличаться. Здесь вы можете найти главные правила , как действовать при атаке химическим оружием.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявлял, что российские войска могли применить химическое оружие в Харьковской области, однако подтверждения этой информации нет. У украинских военных были симптомы химического отравления: потеря сознания и тошнота. По предварительным данным, российская авиация нанесла удар по емкостям с аммиаком в Харьковской области.

Неизвестно вещество в Мариуполе

В апреле защитники Мариуполя заявили, что российские кафиры применили ядовитое вещество неизвестного происхождения. Они сбросили ее с беспилотника.

Конечно, в блокадном городе не было возможности проверить, не было ли это химическое оружие. Однако в США предполагали, что захватчики могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

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