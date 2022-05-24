Боєць Інтернаціонального легіону розповів, що семеро людей перебували в ангарі з "Мрією" у Гостомелі. Після цього у них з'явились симптоми.

До теми У військових є симптоми хімічного отруєння після атаки росіян, – Арестович

Які симптоми були

За словами Бобровникова, через декілька годин у військових з'явилась нудота, набряки та проблеми із сечовипусканням. Найважчими симптомами були відмова нирок та порушення роботи легенів.

Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це – зарин,

– каже легіонер.

Він додав, що одна з лабораторій у країні НАТО, якій надіслали зразки крові військових, підтвердила, що це токсична реакція на отруєння зарином.

Знайшли засоби хімзахисту

Українські військові під час зачистки Київщини виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.

Бобровников припускає, що хімікат міг бути "подарунком", який залишили окупанти. Не виключають, що під час боїв був пошкоджений контейнер, де зберігалася речовина.

Зверніть увагу! Використання хімічної зброї заборонено у світі, але від окупантів можна очікувати будь-чого. Загалом є декілька видів такої зброї, тому симптоми та основи першої допомоги можуть відрізнятися. Тут ви можете знайти головні правила, як діяти під час атаки хімічною зброєю.

Хімічне отруєння на Харківщині

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявляв, що російські війська могли застосувати хімічну зброю на Харківщині, однак підтвердження цієї інформації немає. В українських військових були симптоми хімічного отруєння: втрата свідомості та нудота. За попередніми даними, російська авіація завдала удару по місткостях із аміаком у Харківській області.

Невідомо речовина в Маріуполі

У квітні захисники Маріуполя заявили, що російські окупанти застосували отруйну речовину невідомого походження. Вони скинули її з безпілотника.

Звісно, у блокадному місті не було можливості перевірити, чи не була це хімічна зброя. Однак у США припускали, що загарбники могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами.

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