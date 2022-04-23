Про це під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ заявив постійний представник США Майкл Карпентер. Він вважає, що цей випадок потрібно терміново розслідувати, щоб притягнути винних до відповідальності.

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Росія могла використати сльозогінний газ під час штурму Маріуполя

Карпентер зазначив, що наразі США вивчають повідомлення про те, що російські окупанти застосували хімічні речовини під час атаки на Маріуполь.

Є перевірена інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоб ослабити й вивести з ладу українських бійців та цивільних у рамках своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя,

– зазначив постпред.

Він додав, що такий сценарій непокоїть США вже тривалий час. Окрім цього, американська сторона неодноразово попереджала про нього світ.

"Зараз ми повинні терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим воєнним злочином в Україні", – зауважив Карпентер.

Інформацію про ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності Росії збирала експертна місія у межах Московського механізму ОБСЄ. Очільник місії США наголосив, що важливо, аби її передали відповідних механізмів притягнення до відповідальності, а також національних, регіональних та міжнародних судів чи трибуналів, які мають або можуть мати юрисдикцію в майбутньому.

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