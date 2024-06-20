Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что россияне на поле боя начали использовать корабельные пушки с калибром 76 миллиметров, которые снимают с кораблей и ставят на бронетехнику. Ранее противник использовал такое оружие в 2023 году во время штурма на Бахмутском направлении.

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Враг использует оружие старых образцов

Кирилл Сазонов отметил, что россияне массово начали использовать старое оружие только в этом году, в том числе и на Харьковском направлении.

Это оружие 1961 года – вообще не новое, но оно работает. Это означает, что обычных снарядов для ствольной артиллерии у них стало меньше. Это важно и неплохо (для Сил обороны),

– отметил он.

Военные ВСУ пытаются делать укрытия и укреплять свои тылы. По словам Сазонова, его 41 бригада для оборонительных позиций всегда уделяла много внимания как на Купянском, так и на Бахмутском направлениях.

Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте

Сейчас с этим (строительством оборонительных позиций – 24 Канал) очень помогает местная власть, ГБР и волонтеры. Мы планируем держать оборону жестко, потому что Часов Яр это высота, с которой враг полезет дальше на Константиновку, Покровск, Дружковку, Краматорск, Славянск, а там уже Харьковщина и Днепровщина. Поэтому должны держаться и делать крепость, потому что так настроены мы и все остальные,

– сказал он.