Несмотря на многочисленные заявления России о технике, которой "аналогов нет", на фронте с российской стороны становится все меньше новейшего вооружения. Россияне "расконсервируют" советскую технику. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Череватый – спикер Восточной группировки ВСУ.

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Технику оккупантов уничтожают

Большинство базового оружия, которое российские оккупанты сейчас используют на Востоке Украины, было произведено еще во времена СССР.

Это касается их главных танков Т-72, которых, кстати, за прошлую неделю многие сожгли на Купянско-Лиманском направлении. Кроме того, там уничтожали более новые модели Т-90 и Т-80.

– отметил Сергей Череватый.

Часто российские захватчики используют БМП-2, базовую для Советского Союза. Из нового россияне использовали БМП-3, которая задумывалась в СССР, а дорабатывалась уже в России, рассказал представитель Восточной группировки.

После мощных поражений, последовавших за последний год у российских захватчиков, количество новейшей техники у них существенно уменьшилось. Речь, в частности, о БМП-3 и БТР-82 – российская разработка, отличающаяся от советской тем, что на нее установили пушку вместо пулемета.

Череватый рассказал, что многие из этой техники украинские военные взяли в качестве трофеев.

Спикер Восточной группировки ВСУ о российской технике на фронте: смотрите видео

Основное оружие – советское

Из-за того, что запасы новейшей техники у россиян иссякают, они возвращаются к более старым моделям. В частности, на фронте появились БМП-1, которые у них уже были сняты с вооружения.

"Также начали использовать всю линейку боевых машин десанта, если говорить о подразделениях воздушно-десантных войск. Не стала исключением и советская артиллерия – РСЗО от "Града" до "Смерча", – отметил Сергей Череватый.

Представитель Восточной группировки ВСУ подытожил, что основная техническая база россиян основывается на советском производстве или разработке.

Потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения России до 1 апреля, украинские военные ликвидировали уже около 174550 русских захватчиков. Кроме того, русская армия потеряла: