Попри численні заяви Росії про техніку, якій "аналогов нєт", на фронті з російського боку стає все менше новітнього озброєння. Росіяни "розконсервовують" радянську техніку. Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання ЗСУ.
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Техніку окупантів знищують
Більшість базової зброї, яку російські окупанти зараз використовують на Сході України, була вироблена ще за часів СРСР.
Це стосується їхніх головних танків Т-72, яких, до речі, за минулий тиждень багато спалили на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Крім того, там знищували новіші моделі Т-90 і Т-80,
– зазначив Сергій Череватий.
Часто російські загарбники використовують БМП-2, базову ще для Радянського Союзу. З нового росіяни використовували БМП-3, яка задумувалась в СРСР, а дороблялась вже в Росії, розповів речник Східного угруповання.
Після потужних поразок, які були останнього року у російських загарбників, кількість новітньої техніки у них суттєво зменшилась. Мовиться зокрема про БМП-3 та БТР-82 – російська розробка, яка відрізняється від радянської тим, що на неї встановили гармату замість кулемета.
Череватий розповів, що багато з цієї техніки українські військові взяли як трофеї.
Речник Східного угруповання ЗСУ про російську техніку на фронті: дивіться відео
Основна зброя – радянська
Через те, що запаси новітньої техніки у росіян вичерпуються, вони повертаються до старіших моделей. Зокрема на фронті з'явилися БМП-1, які у них вже були зняті з озброєння.
"Також почали використовувати всю лінійку бойових машин десанту, якщо говорити про підрозділи повітряно-десантних військ. Не стала виключенням й радянська артилерія – РСЗВ від "Граду" до "Смерчу", – зазначив Сергій Череватий.
Речник Східного угруповання ЗСУ підсумував, що основна технічна база росіян ґрунтується на радянському виробництві або розробці.
Втрати окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення Росії до 1 квітня, українські військові ліквідували вже близько 174 550 російських загарбників. Крім того, російська армія втратила:
- танків – 3618 (+2 – за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 6986 (+5);
- артилерійських систем – 2687 (+4);
- РСЗВ – 527 (+0);
- засобів ППО – 279 (+0);
- літаків – 306 (+0);
- гелікоптерів – 291 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1);
- крилатих ракет – 911 (+0);
- кораблів/катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9);
- спеціальної техніки – 296 (+0).