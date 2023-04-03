Попри численні заяви Росії про техніку, якій "аналогов нєт", на фронті з російського боку стає все менше новітнього озброєння. Росіяни "розконсервовують" радянську техніку. Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання ЗСУ.

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Техніку окупантів знищують

Більшість базової зброї, яку російські окупанти зараз використовують на Сході України, була вироблена ще за часів СРСР.

Це стосується їхніх головних танків Т-72, яких, до речі, за минулий тиждень багато спалили на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Крім того, там знищували новіші моделі Т-90 і Т-80,

– зазначив Сергій Череватий.

Часто російські загарбники використовують БМП-2, базову ще для Радянського Союзу. З нового росіяни використовували БМП-3, яка задумувалась в СРСР, а дороблялась вже в Росії, розповів речник Східного угруповання.

Після потужних поразок, які були останнього року у російських загарбників, кількість новітньої техніки у них суттєво зменшилась. Мовиться зокрема про БМП-3 та БТР-82 – російська розробка, яка відрізняється від радянської тим, що на неї встановили гармату замість кулемета.

Череватий розповів, що багато з цієї техніки українські військові взяли як трофеї.

Речник Східного угруповання ЗСУ про російську техніку на фронті: дивіться відео

Основна зброя – радянська

Через те, що запаси новітньої техніки у росіян вичерпуються, вони повертаються до старіших моделей. Зокрема на фронті з'явилися БМП-1, які у них вже були зняті з озброєння.

"Також почали використовувати всю лінійку бойових машин десанту, якщо говорити про підрозділи повітряно-десантних військ. Не стала виключенням й радянська артилерія – РСЗВ від "Граду" до "Смерчу", – зазначив Сергій Череватий.

Речник Східного угруповання ЗСУ підсумував, що основна технічна база росіян ґрунтується на радянському виробництві або розробці.

Втрати окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до 1 квітня, українські військові ліквідували вже близько 174 550 російських загарбників. Крім того, російська армія втратила: