Россияне используют украинских детей для разведки военных позиций

Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки военных позиций. Родителей просят проверять, с кем в сети переписываются их дети.

В Службе безопасности Украины отметили, что захватчики не знают правил и моральных барьеров. Потому без сомнений втягивают подростков в свои кровавые планы.

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Россияне используют детей для разведки

В Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через телеграмм.

Рашисты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города,

– отметили в СБУ.

В то же время в Луганской области двое российских солдат действовали не через месседжер, а напрямую – предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, однако россияне его успокоили: мол, он малолетний, поэтому ему ничего не будет.

Правоохранители помешали передаче информации

Благодаря вмешательству украинских силовиков, ребята не успели передать информацию россиянам.

Правоохранители рассматривают вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. В СБУ напомнили, что в Украине она наступает при достижении лицом 16 лет, а в редких случаях – с 14 лет.

В ведомстве призвали родителей быть внимательнее к тому, где их дети, с кем и о чем общаются, а также контролировать поведение детей в интернете. Ведь в условиях войны их доверчивость может привести к трагедии.

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