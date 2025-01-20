Такая циничная тактика дает россиянам результат на тактическом уровне. Однако другой вопрос в стратегическом плане, насколько такая армия будет способна воевать. В эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал о новых российских "подразделениях", которые недавно на фронте появились.

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Как Россия использует искалеченных солдат на фронте

На фронте начали появляться новые категории российских солдат, которых называют "Калич-роты" и "верблюды". В частности в соцсетях недавно появилось видео, на котором четко видно, как россияне на костылях шагают по полю. Однако они были обнаружены и уничтожении украинскими военными с помощью беспилотников.

К слову, армия России отправила искалеченных солдат на костылях в бой вблизи села Новотроицкого, Донецкой области.

Как правило, в "Калич-роту" входят заключенные или те, которые проштрафились. У них один конец или быть обнуленными с позором, или пойти в атаку по полю, чтобы собой разминировать территорию, или привлечь внимание беспилотников. Затем у этого солдата есть хоть какие-то шансы, что его семья в России получит средства,

– сказал Тимочко.

Вторая категория – так называемые "верблюды". Это солдаты, которых тоже отправляют в один конец. Их обвешивают боекомплектом и так они просто движется в сторону украинских позиций, пытаясь максимально приблизиться.

Солдат понимает, что его убьют, но он по крайней мере подтягивает боекомплект. Затем подойдут их штурмовики, которые подготовлены и имеют задание штурмовать наши позиции. Они просто с трупа будут снимать боекомплект, ведь их продвижение должно быть мобильным,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Россия может себе позволять так делать с искалеченными людьми. Однако, по его словам, мы должны понимать, что если россияне формируют группы в один конец из своих солдат, то как они будут относиться к местному населению, если зайдут вглубь украинской территории.

Отметим, в течение прошлого года Россия потеряла 434 тысячи человек, из которых около 150 тысяч погибших.