Из российского там иногда только корпус, – Буданов о "западных" деталях во вражеском оружии

25 февраля состоялся форум "Украина. Год 2024", во время которого провели выставку российского вооружения. Как оказалось, в большинстве из нее использованы западные технологии.

Тот уровень санкций, которые ввел свободный мир против России, это уже "мировой рекорд". Но этого мало. На этом подчеркнул глава ГУР Кирилл Буданов.

Смотрите также Могу вас разочаровать, – Буданов сказал, от чего умер Навальный

Враг обходит санкции

Обзор российского оружия показал, что иногда оно почти полностью составлено из иностранных компонентов. Из отечественного нередко во вражеском вооружении только корпус.

При этом, по словам Буданова, комплектующих из Китая не так много. Больше всего компонентов в российском оружии – из западных стран.

Глава ГУР заявил, что сейчас наша страна работает с союзниками по усилению санкций. Впрочем, существует вопрос их эффективности, а также того, готовы ли правительства стран применять против своих компаний, которые торгуют с Россией, определенные ограничения. В то же время Украина тоже не сидит на месте.

Она продолжает бить по тем местам, где враг накапливает свое вооружение.

Получила ли Россия баллистику из Ирана

Недавно Reuters написал о том, что Тегеран предоставил Москве сотни дальнобойных баллистических ракет, способных поражать цель на расстоянии от 300 до 700 километров. По данным издания, с начала января состоялось уже 4 такие поставки. В целом Россия якобы получила более 400 иранских ракет.

В то же время Буданов опроверг эту информацию. Он заявил, что она не соответствует действительности. У врага иранских ракет нет.

Ранее такую же позицию высказали в США. В Белом доме добавили, что переговоры между Ираном и Россией по ракетам еще продолжаются.

Кроме того, глава ГУР отрицает поставки КНДР России баллистики в больших масштабах. Он подтвердил, что противник действительно использовал несколько ракет из Северной Кореи во время массированных атак, в частности.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что с начала нового года Кремль выпустил по Украине не менее 24 баллистические ракеты северокорейского происхождения.