Россияне испытывают на украинцах оружие, которое находится в стадии разработки, – Маляр

Российские военные продолжают использовать против наших граждан запретное оружие. В то же время в Украине уже успели зафиксировать применение врагом несколько разновидностей такого вооружения.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что это узнаваемый почерк России.

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Запретное оружие против украинцев

По словам Маляр, Россия делала то же в других регионах мира, где участвовала в боевых действиях. В то же время отметила, что сейчас действительно наблюдается очень большой перечень всего, что россияне применяют в Украине.

Россияне испытывают на украинцах оружие, находящееся в стадии разработки. Или уже завершено, но еще не прошло проверок,

– заявила Маляр.

Украина фиксирует все преступления врага

Заместительница подчеркнула, что Украина фиксирует каждое преступление врага. Кроме того, будет добиваться должной международной реакции.

"Мы готовы ждать определенное время, понимая, что международные процедуры чрезвычайно длительны. Впрочем, ключевое, что мы можем сделать в этой ситуации – это выгнать врага из нашей земли", – подытожила Маляр.

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