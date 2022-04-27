Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. Вона підкреслила, що це впізнаваний почерк Росії.

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Заборонена зброя проти українців

За словами Маляр, Росія робила те саме в інших регіонах світу, де брала участь в бойових діях. Водночас зазначила, що зараз справді спостерігають дуже великий перелік всього, що росіяни застосовують в Україні.

Росіяни випробовують на українцях зброю, яка перебуває в стадії розробки. Або ж вже завершена, але ще не пройшла перевірок,

– заявила Маляр.

Україна фіксує всі злочини ворога

Заступниця наголосила, що Україна фіксує кожен злочин ворога. Крім того, добиватиметься належної міжнародної реакції.

"Ми готові чекати певний час, розуміючи, що міжнародні процедури надзвичайно тривалі. Утім, ключове, що ми можемо зробити в цій ситуації – це вигнати ворога з нашої землі", – підсумувала Маляр.

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