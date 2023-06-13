Российская армия обстреляла Белозерку из артиллерии. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что снаряды оккупантов попали во двор церкви.

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Погибшему священнику было 72 года

В результате циничной атаки российских военных погиб священник. Как отметил Ермак, погибшему было 72 года.



Россияне обстреляли Белозерку / Фото из соцсетей Андрея Ермака

Кроме того, из-за артиллерийских обстрелов оккупантов в Херсонской области ранения получила 76-летняя женщина.



Последствия обстрела Белозерки / Фото из соцсетей Андрея Ермака

В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры,

– написал Ермак.



Оккупанты из артиллерии обстреляли Белозерку / Фото из соцсетей Андрея Ермака

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