Разрушения претерпели 40 гражданских объектов. Правоохранители опубликовали фото разбитых домов.

Враг штурмует Тернову, Тошковку и Устиновку: какая ситуация на главных направлениях наступления

Обстрелы Донбасса

Российские войска обстреливали гражданских из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок. В частности, враг ударил по населенным пунктам:

Бахмут,

Лиман,

Соледарь,

Авдеевка,

Райгородок,

Луганское,

Звезда,

Орловка,

Калиновое,

Адамовка,

Нью-Йорк,

Северное,

Сидорово,

Тоненькое.

Полиция задокументировала военные преступления россиян. Возбуждены уголовные дела о нарушении законов и обычаев войны.

Размозженные дома на Донетчине / Фото Нацполиции:

Какая ситуация на Востоке

Кафиры наступают на Востоке. Самые активные бои сейчас идут на Донбассе. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции - хочет оцепить Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

Кроме того, захватчики не оставляют надежд на форсирование реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия были развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение у Васильевки. На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском русские обстреливали наши подразделения с применением артиллерии и авиации.

Оккупанты пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск. Следовательно, обстреливают окружающую территорию из всего имеющего вооружения. К примеру, они попали в нефтеперерабатывающий завод, а также штурмуют Тошковку и Устиновку.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне непрерывно и хаотично обстреливают Северодонецк. Враг устроил по многоэтажке, в результате чего погибли 4 человека. Поскольку огонь россиян не утихает, сложно добраться до места событий. Потому все масштабы потерь не могут оценить.

Украинские защитники демонстрируют героизм. За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях они отразили 16 атак врага. Кроме того, наши бойцы уничтожили 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль. Силы противовоздушной обороны обезвредили 6 беспилотников, вражескую крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин.

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