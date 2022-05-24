Руйнувань зазнали 40 цивільних об'єктів. Правоохоронці опублікували фото розтрощених будинків.

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Обстріли Донеччини

Російські війська обстрілювали цивільних з авіації, танків, важкої артилерії, ракетних установок. Зокрема ворог вдарив по населених пунктах:

Бахмут,

Лиман,

Соледар,

Авдіївка,

Райгородок,

Луганське,

Зоря,

Орлівка,

Калинове,

Адамівка,

Нью-Йорк,

Північне,

Сидорове,

Тоненьке.

Поліція задокументувала воєнні злочини росіян. Відкрито кримінальні справи про порушення законів і звичаїв війни.

Розтрощені будинки на Донеччині / Фото Нацполіції:

Яка ситуація на Сході

Окупанти наступають на Сході. Найактивніші бої зараз йдуть на Донбасі. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції – хоче оточити Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

Крім того, загарбники не покидають надій на форсування річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення біля Василівки. На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському росіяни обстрілювали наші підрозділи із застосуванням артилерії та авіації.

Окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Відтак обстрілюють навколишню територію з усього озброєння, що мають. Наприклад, вони влучили у нафтопереробний завод, а також штурмують Тошківку та Устинівку.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни безперервно та хаотично обстрілюють Сєвєродонецьк. Ворог вгатив по багатоповерхівці, внаслідок чого загинули 4 людини. Оскільки вогонь росіян не вщухає, складно дістатись до місця подій. Тому усі масштаби втрат не можуть оцінити.

Українські захисники демонструють героїзм. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках вони відбили 16 атак ворога. Крім того, наші бійці знищили 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль. Сили протиповітряної оборони знешкодили 6 безпілотників, ворожу крилату ракету та 30 бойових броньованих машин.

Дивіться більше – Жахаючі кадри обстрілу Сєвєродонецька рашистами: