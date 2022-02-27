Россияне из Беларуси обстреляли воинскую часть на Волыни, – глава ОГА

Российские оккупанты осуществили ракетный обстрел воинской части неподалеку от города Владимир утром 27 февраля. Об этом заявил глава военной администрации Волыни.

Атака российских ПВО произошла в 7.30 27 февраля. Оккупанты с территории Беларуси запустили ракеты по воинской части. Информации о потерях и потерпевших со стороны военных пока нет.

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По словам местных жителей, от взрывной волны во многих зданиях выбило стекла.

Информация о погибших устанавливается

По словам главы военной администрации Волыни Юрия Погуляйко, ситуация в регионе остается спокойной.

Система обороны Волыни состоит из ВСУ, нацгвардии, пограничников, полиции и ГСЧС. Кроме того, в каждом районе есть батальоны терробороны.

Все военные и вовлеченные в рабочие во время войны оперативные службы выполняют свои обязанности и готовятся даже к худшему сценарию.

В области заработал координационный центр, где будут приниматься все решения по организационному обеспечению, логистике, волонтерству, размещению внутри перемещенных лиц, патрулированию на улицах,

– подчеркнул Погуляйко.

Смотрите видео обращения главы военной администрации Волыни:

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