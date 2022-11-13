Рассчитываются гривнами: российских военных из Херсона массово перебрасывают в сторону Мариуполя
Источник:Петр Андрющенко
Оккупанты из Херсонского направления второй день подряд прибывают на Мариупольское направление. С освобожденных территорий cбежали и гражданские россияне.
Об этом 13 ноября написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне ехали в сторону города колоннами из сотен автомобилей по дороге Мангуш – Урзуф.
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"Прибывших расселяют по пансионатам и базам отдыха в поселке Ялта, деревне Юрьевка. Расселением занимается оккупационный МЧС Мангуша", – сказал Андрющенко.
Гражданские на русских номерах
Советник мэра отметил, что на каждом перекрестке дороги Мангуш – Урзуф дежурят военные регуляторы. Они ожидают новых оккупантов из Херсона на расселение.
Можно отметить стремительную волну гражданских автомобилей с русскими номерами. Их водители говорят, что они уезжают из Херсона. Все, военные и гражданские рассчитываются гривнами в местных магазинах, – рассказал Андрющенко.
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