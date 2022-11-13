Про це 13 листопада написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни їхали у бік міста колонами з сотень автомобілів дорогою Мангуш – Урзуф.
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"Прибулих розселяють по пансіонатах та базах відпочинку в селищі Ялта, селі Юр'ївка. Розселенням займається окупаційний МЧС Мангуша", – сказав Андрющенко.
Цивільні на російських номерах
Радник мера зазначив, що наразі на кожному перехресті дороги Мангуш – Урзуф чергують військові регулювальники. Вони очікують на нових окупантів з Херсона на розселення.
Можна відмітити стрімку хвилю цивільних автівок з російськими номерами. Їхні водії кажуть, що вони їдуть з Херсона. Всі, військові та цивільні розраховуються гривнями в місцевих магазинах, – розповів Андрющенко.
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