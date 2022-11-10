Річ у тім, що на правому березі Дніпра в районі Херсонської області зосереджено декілька десятків тисяч українських військ – дуже добре озброєних, боєздатних, досвідчених. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Коли цю частину військ перекинуть на Запорізький фронт, в будь-якій з реперних точок – Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь – може розвинутися наступ українських військ. А, можливо, й одразу на усіх,

– зауважив Світан.

Як розвиватимуться події

За словами військового експерта, розглядаються такі шляхи:

з-під Оріхова та Гуляйполя через Пологи й Токмак на Мелітополь;

аналогічний рух на Бердянськ;

з-під Вугледара через Волноваху на Маріуполь.

Росіяни не мають можливості вибудувати лінію оборони вздовж всієї лінії фронту – це 250 кілометрів від Запоріжжя до Донецька. Тому вони укріплюють гарнізони лініями оборони вздовж міст.

Маріуполь укріплюється по лінії самого міста. Перша, друга і третя лінії. Приблизно однакові інженерні споруди робляться і в районі Бердянська. І район Мелітополя, адже це одна з вузлових розв'язок, яка з'єднує Херсонський, Кримський та Ростовський напрямки,

– відзначає полковник запасу ЗСУ.

Саме цей фронт росіяни зараз укріплюватимуть. Зокрема, це планують робити військами, котрих виводять з правого на лівий берег.

Прорив й будь-якій з цих точок, наголошує Світан, руйнує усю концепцію війни, яку Путін розв'язав у 2014 році. Передовсім це обрізає вхід у Крим. Міст вже пошкоджено, по ньому відпрацюють ще раз, коли туди підійдуть ремонтні бази.

Ми повністю переріжемо Кримський міст та сухопутний коридор до Криму, вийшовши, до прикладу, на Мелітополь. Тоді півострів та лівий берег Херсонщини опиняються у великому оперативному котлі. Його можна за декілька місяців розкатати. За допомогою далекобійних ракет, ми зможемо повністю знищити військове кримсько-херсонське угрупування,

– переконаний військовий експерт.

Росіяни цього, безумовно, дуже бояться. Найімовірніше, армія держави-агресорки виводить свої війська з лівого на правий берег саме для того, аби укріпити Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь.

"Путіну набагато важливіший сухопутний коридор до Криму, аніж правий берег, сам Херсон", – наголосив військовий експерт.

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