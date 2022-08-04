Воспитывают блокпостами: россияне изменили подход к тем, кто отказывается воевать

Российское командование изменяет свой подход к "перевоспитанию" потенциальных дезертиров в Запорожской области. Если раньше отказчиков задерживали и отправляли в следственные изоляторы, то недавно их стали принуждать участвовать в войне. Правда, не на самых горячих направлениях.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, изменение подхода в отношении военных, отказывающихся идти в наступление на позиции ВСУ, обусловлено тем, что российские генералы накапливают силы в Запорожской области. Именно поэтому в штабах решили не задерживать потенциальных дезертиров и не отправлять их в следственные изоляторы.

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Изменилось и отношение командования к тем, кто убил своих товарищей по оружию. Теперь за совершение подобного преступления всех россиян лишили ответственности.

Отказников отправляют на блокпосты

Тех военнослужащих, которые ослушались приказов непосредственного руководства и отказались участвовать в боевых действиях, недавно начали отправлять нести службу на блокпостах.

С точки зрения оккупантов, подобная работа является наиболее сложной и неблагодарной, ведь им приходится находиться на позиции в режиме 24/7 и общаться с тысячами недовольных людей.

Кроме того, непосредственно на блокпостах захватчикам практически нечем поживиться, потому что обогатиться на передовой и в тылу гораздо проще.

Тех "пятисотых", которые после нескольких дней стояния на блокпостах не изменили свое мнение и не согласились воевать, перекидывают на блокпосты на первой линии фронта.

Находящиеся на передовых блокпостах оккупанты фактически являются смертниками, поскольку там они являются статическими целями и чаще всего встречаются с диверсантами и партизанами.

Так что фактически командиры отправляют отказников в расход или заставляют их прекратить вносить смуту в личный состав и смиренно отправиться на фронт.

В украинских спецслужбах говорят, что изменение подхода к собственным подчиненным со стороны россии вовсе не означает, что захватчики начали заботиться о своих солдатах. Тактика забрасывания ВСУ "пушечным мясом" сохраняется, просто для удержания захваченных территорий или продвижения вперед на Юге Украины требует от российской армии мобилизации вообще каждого доступного солдата.

На Юге разрешили отпуска, но в пределах оккупированных территорий

Кроме того, из-за невероятного недовольства со стороны российских контрактников и срочников, штабные офицеры были вынуждены разрешить некоторым из них уходить в отпуска. Однако, если еще несколько месяцев назад из Херсона и Запорожья солдаты могли отправляться в Крым и ехать в свои российские глубинки, то из-за дезертирства им вообще запретили покидать пределы пунктов постоянных дислокации.

Теперь им начали согласовывать отпуска, но запретили покидать пределы Херсонской области. Поскольку в случае, если захватчик оказывается на оккупированном полуострове, он сразу разрывает контракт и даже отказывается от зарплат и компенсаций за травмы или ранения. Поэтому для россиян закрыли выезд в Крым на отдых.

После отпуска захватчиков сразу же возвращают в зону боевых действий.