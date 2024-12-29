Делают хитрый маневр: как россияне пытаются создать иллюзию подготовки наступления на Запорожье

Оккупанты разбили очередную гражданскую машину посреди Никопольского проспекта в Мариуполе, перебрасывая военную технику. Также захватчики для ее перевозки начали применять гражданские тягачи.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в Мариуполе становится нормальным явлением, когда россияне крушат своими грузовиками гражданские автомобили. Также россияне начали перебрасывать ресурсы через город.

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Россияне сменили приоритеты

"Эта авария произошла неподалеку от главного въезда на металлургический комбинат имени Ильича. Автомобиль двигался на завод для погрузки и дальнейшего движения", – отметил он.

Россияне последнюю неделю перевозили грузы с территории России или с побережья Азовского моря в сторону Бердянска по трассе Мариуполь – Бердянск. Грузовики доезжали до бывшего поселка Осипенко, а дальше двигались на север – в район Токмака, где исчезали. Затем часть сил, что были переброшены, обнаруживались на Времеевском выступе, где идут бои

Россияне сменили приоритеты. Никуда не делось Кураховское направление, однако в условиях определенной ограниченности ресурсов, переброска и насыщение идет непосредственно в Запорожскую область,

– отметил руководитель "Центра изучения оккупации".

Кроме того, по его словам, россияне очень хотят поддерживать мифологию, что вскоре они начнут наступать на Запорожском направлении.

Они делают хитрый манёвр: определенные подразделения перебрасываются по маршруту Мариуполь – Бердянск – Токмак. Оккупанты знают, что за Токмаком трудно фиксировать их перемещение,

– объяснил он.

Однако, как заметил Андрющенко, оттуда они поднимаются в сторону Пологов и Конских Раздоров. И потом подразделения оказываются в районе Времеевского выступа и Курахово.

Это не такой уж и большой крюк, но это создает определенную иллюзию, что они якобы накапливают ресурсы на Запорожском направлении. На самом деле это не происходит, но таким образом россияне пытаются держать украинские Вооруженные Силы на месте, не давая перебрасывать резервы для усиления в горячих точках – вблизи Курахово и на Веремеевском выступа,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Также последние недели очень активно работают украинские БПЛА. Произошел очень удачный удар по логистике, когда на железной дороге было уничтожено 40 цистерн с горючим.

Обратите внимание! Силы обороны Украины 14 декабря ударили по железной дороге на оккупированной территории, ликвидировав российский поезд с 40 цистернами горючего. В результате атаки был перерезан логистический железнодорожный путь россиян из Крыма в Запорожье.

Это первое поражение на ходу, по словам руководителя "Центра изучения оккупации", поэтому россияне сделали выводы и прикрываются теперь гражданским транспортом. И речь не о том, что у россиян не хватает военных тягачей или грузовиков для перевозок.

Таким образом они пытаются распылиться в потоке, усложнить идентификацию и корректировку поражения, когда они движутся по автодорогам,

– сказал он.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе царит тотальная безработица среди местных жителей. В то же время россиянам, которые туда приезжают, платят высокие зарплаты – примерно в месяц 150 тысяч рублей (ориентировочно 60 тысяч гривен). А мариупольцы вообще не имеют работы и направления в бизнесе, который приносил бы такой доход.