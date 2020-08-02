Бывший пленник Кремля заявил, что рядовые россияне – это стадо, которое зомбировали. А также высказал свое предположение относительно того, почему у Путина такая поддержка в России.

По мнению Сенцова, президент России Владимир Путин – это проекция российских надежд. Об этом украинский режиссер и бывший политзаключенный сказал в эфире "Радио НВ".

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Сенцов подчеркнул, что россияне хотят, чтобы их зомбировали, потому что им это нравится.

Почему у него есть поддержка? Потому что он делает то, чего хотят россияне. Путин – это часть России, однозначно,

– отметил он.

Именно это, по утверждению Сенцова, и является большой проблемой России, ведь общество настолько деградировало, что нужны очень серьезные изменения, чтобы как-то поднять его уровень. Режиссер добавил, что сейчас россияне не только в политической, экономической, военной, но и в социальной пропасти.

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Бывший пленник Кремля привел пример российских заключенных. По его словам, они ненавидят Путина, но поддерживают его агрессивную внешнюю политику.

Если вопрос касается внешней политики, "чей Крым?" они все говорят: вот это он хорошо сделал. И это проблема россиян – их имперские амбиции, они на все смотрят через призму "мое". В этом заключается глубинная поддержка Путина, потому что он очень хорошо умеет играть на этих амбициях россиян,

– объяснил режиссер.

Что известно об Олеге Сенцове?

Это известный украинский режиссер, которого 10 мая 2014 года вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима.



7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек. Это известный украинский режиссер, которого 10 мая 2014 года вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима.7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

Интервью с Олегом Сенцовым: смотрите видео