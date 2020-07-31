Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что если Соединенные Штаты выделят Украине 300 миллионов долларов помощи, то Россия начнет официально поставлять оружие боевикам на Донбассе. По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, Кремль дает сигнал, что в конце концов покидает дипломатический "трек" с минскими переговорами и нормандским форматом.

Поэтому Москва исходит из этого процесса и практически угрожает военной эскалацией в Украине. Об этом Андрей Пионтковский рассказал в программе "О главном" на 24 канале.

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По его словам, этот шаг сделан в результате раздражения, что Москве не удается заставить украинскую власть собственноручно реализовать кремлевские цели по присоединению Украины, ОРДЛО.

Он также вспомнил заявление представителя России в ТКГ Дмитрия Козака от 9 июля.

Он тогда сказал: "Не морочьте нам голову предложениями о прекращении огня". Это совсем не интересует Москву. Она всегда нарушает эти прекращения",

– заметил публицист.

Андрей Пионтковский считает, что ни о каком уважении России к Украине нельзя рассуждать, в частности, после публикации пресс-релизов разговора Путина с Зеленским. Прежде всего путинского пресс-релиза.

"Это беспрецедентно в истории мировой дипломатии. Там черным по белому написано, как Путин делал "выволочку" своему собеседнику – президенту независимого государства – за то, что его парламент принял закон, который не нравится Путину", – подчеркнул он.

По его мнению, это неприемлемый тон мировой дипломатии. Он неслучаен. В этот паттерн (набор стереотипных поведенческих действий – 24 канал) укладывается:

и путинское интервью, где он просто "кричал" о своих огромных претензиях к соседним странам.

и повторные ультиматумы Козака. Первый – 9 июля. И следующий – 30 июля, когда он фактически заявил о выходе России из нормандского формата и накинулся с упреками не только на Украину, но и на Францию и Германию.

Москва определила свой курс в отношении Украины. Она играет на эскалацию, на военные угрозы,

– отметил российский публицист.

Отказ России участвовать в переговорах: что известно

Ставленник Кремля по так называемым вопросам Украины Дмитрий Козак заявил, что стоит прекратить переговоры на уровне советников президентов России и Украины. Заместитель руководителя администрации Путина отметил: не хочет больше принимать участия в спектакле, а переговоры стоит перенести в формат Нормандии и собственно руководителей государств, а не их помощников.

Соответствующее письмо Дмитрий Козак отправил советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал письмо проявлением дипломатической игры и указал, что переговорный процесс продолжается.

Впоследствии Россия опровергла информацию о намерении свернуть переговорный процесс по Донбассу. В Кремле заявили, что Дмитрий Козак якобы не писал в письме, что переговоры на уровне советников – бессмысленны.​

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