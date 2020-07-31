Депутат Держдуми РФ Леонід Калашников заявив, якщо Сполучені Штати виділять Україні 300 мільйонів доларів допомоги, то Росія почне офіційно постачати зброю бойовикам на Донбасі. На думку російського публіциста Андрія Піонтковського, Кремль дає сигнал, що зрештою покидає дипломатичний "трек" з мінськими переговорами і нормандським форматом.

Відтак Москва виходить з цього процесу і, практично, погрожує військовою ескалацією Україні. Про це Андрій Піонтковський розповів у програмі "Про головне" на 24 каналі.

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За його словами, цей крок зроблений в результаті роздратування, що Москві не вдається змусити українську владу власноруч реалізувати кремлівські цілі щодо приєднання України, ОРДЛО.

Він також пригадав заяву представника Росії в ТКГ Дмитра Козака від 9 липня.

Він тоді сказав: "Не морочте нам голову пропозиціями про припинення вогню". Це цілком не цікавить Москву. Вона завжди порушує ці припинення",

– зауважив публіцист.

Андрій Піонтковський вважає, що ні про яку повагу Росії до України не можна розмірковувати, зокрема, після публікації пресрелізів розмови Путіна з Зеленським. Насамперед путінського пресрелізу.

"Це безпрецедентно в історії світової дипломатії. Там чорним по білому написано, як Путін робив "виволочку" своєму співрозмовнику – президенту незалежної держави – за те, що його парламент прийняв закон, який не подобається Путіну", – наголосив він.

На його думку, це цілком неприйнятний тон світової дипломатії. Він не випадковий. В цей патерн (набір стереотипних поведінкових дій – 24 канал) вкладається:

і путінське інтерв'ю, де він просто "кричав" про свої величезні претензії до сусідніх країн.

і повторні ультиматуми Козака. Перший – 9 липня. І наступний – 30 липня, коли він, фактично, заявив про вихід Росії з нормандського формату і повалився з докорами не лише на Україну, а й на Францію та Німеччину.

Москва визначила свій курс стосовно України. Вона грає на ескалацію, на військові погрози,

– відзначив російський публіцист.

Відмову Росії брати участь у перемовинах: що відомо

Ставленик Кремля за так званими питаннями України Дмитро Козак заявив, що варто припинити переговори на рівні радників президентів Росії і України. Заступник керівника адміністрації Путіна зазначив: не хоче більше брати участі у виставі, а переговори варто перенести у формат Нормандії і власне керівників держав, а не їхніх помічників.

Відповідний лист Дмитро Козак відправив раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав лист проявом дипломатичної гри і вказав, що переговорний процес триває.

Андрій Єрмак Згодом Росія спростувала інформацію про намір згорнути переговорний процес щодо Донбасу. У Кремлі заявили, що Дмитро Козак нібито не писав у листі, що перемовини на рівні радників – безглузді.​

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