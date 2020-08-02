Колишній бранець Кремля заявив, що пересічні росіяни – це стадо, яке зомбували. А також висловив своє припущення щодо того, чому Путін має підтримку у Росії.

На думку Сенцова, президент Росії Володимир Путін – це проєкція російських сподівань. Про це український режисер та колишній політв'язень сказав в ефірі "Радіо НВ".

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Сенцов наголосив, що росіяни хочуть, щоб їх зомбували, бо їм це подобається.

Чому у нього є підтримка? Тому що він робить те, чого хочуть росіяни. Путін – це частина Росії, однозначно,

– зазначив він.

Саме це, за твердженням Сенцова, і є великою проблемою Росії, адже суспільство настільки деградувало, що потрібні дуже серйозні зміни, щоб якось підняти його рівень. Режисер додав, що наразі росіяни не тільки у політичній, економічній, військовій, а й у соціальній прірві.

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Колишній бранець Кремля навів приклад російських ув'язнених. За його словами, вони ненавидять Путіна, але підтримують його агресивну зовнішню політику.

Якщо питання стосується зовнішньої політики, "чий Крим?", вони всі кажуть: ось це він добре зробив. І це проблема росіян – їхні імперські амбіції, вони на все дивляться через призму "моє". В цьому полягає глибинна підтримка Путіна, тому що він дуже гарно вміє грати на цих амбіціях росіян,

– пояснив режисер.

Що відомо про Олега Сенцова? Це відомий український режисер, якого 10 травня 2014 року разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму.



7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб. Це відомий український режисер, якого 10 травня 2014 року разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму.7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

Інтерв'ю з Олегом Сенцовим: дивіться відео