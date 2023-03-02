Иногда гражданским может казаться, что Крым является мощной крепостью, но это не так. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик и офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин.
Интересно Стратегия деоккупации Крыма: Данилов заявил о необходимости новой редакции
Украина уже реализует планы по деоккупации Юга
Крым безумно уязвим. Его можно изолировать и с полуострова превратить в остров, как в конце концов и будет. Украина сейчас реализует свои планы по деоккупации Юга,
– заметил Левин.
По его мнению, эта операция началась еще в прошлом году и продолжается сейчас. Она глобальная и многоуровневая, поскольку деоккупация Юга это и освобождение Крыма.
Оккупанты пытаются спасти свои семьи в Крыму
Кроме того, российский генштаб прекрасно понимает, что у Украины есть план по деоккупации полуострова. Следовательно, понимая уязвимость своих сил там и полуострова в целом российские захватчики пытаются обезопасить свои семьи.
Левин объяснил, почему россияне эвакуируют свои семьи из Крыма: смотрите видео
"Россияне прекрасно знают, что военные операции могут продолжаться долго, как вот деоккупация острова Змеиный продолжалась около 2 месяцев или освобождение Херсона, которое началось еще летом, а завершилось в конце осени – начале зимы. А могут происходить мгновенно – за считанные дни, как это происходило с Харьковской областью, в частности, Балаклеей и Изюмом", – отметил военный аналитик.
В последнее время россиянам в Крыму неспокойно
- Весна в оккупированном Крыму началась с цветения "хлопка". Так, в течение 1 – 2 марта на оккупированном полуострове звучали взрывы. В частности, 1 марта неспокойно было в нескольких населенных пунктах. Очевидцы сообщали, что в результате взрывов тряслась мебель и окна, а также сработали сигнализации машин.
- Отметим, что даже 1 марта этот "хлопок" не был первым. Ночью мощные взрывы слышали в Саках и Евпатории, в результате которых у людей дрожали окна, а в некоторых районах пропала вода. Впоследствии в минобороны страны-агрессора после нескольких часов раздумий подтвердили, что полуостров атаковали беспилотники.
- В ночь на 2 марта, по информации российских телеграм-каналов, два беспилотника якобы попытались атаковать воинскую часть вблизи города Саки.