Іноді цивільним може здаватися, що Крим є потужною фортецею, але це не так. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик та офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

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Україна вже реалізує плани з деокупації Півдня

Крим є шалено вразливим. Його можна ізолювати та з півострова перетворити на острів, що врешті й буде. Україна зараз реалізує свої плани з деокупації Півдня,

– зауважив Левін.

На його думку, ця операція почалася ще минулого року й триває зараз. Вона є глобальною та багаторівневою, оскільки деокупація Півдня це і звільнення Криму.

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Окрім того, російський генштаб прекрасно розуміє, що Україна має план щодо деокупації півострова. Отже, розуміючи вразливість своїх сил там і півострова в цілому російські загарбники намагаються убезпечити свої родини.

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"Росіяни чудово знають, що військові операції можуть тривати довго, як-от деокупація острова Зміїний тривала близько 2 місяців або звільнення Херсона, яке почалося ще влітку, а завершилося наприкінці осені – початку зими. А можуть відбуватися миттєво – за лічені дні, як це відбувалося з Харківською областю, зокрема Балаклеєю та Ізюмом", – зауважив військовий аналітик.

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