Об этом рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья. Он добавил, что это не первый случай на временно оккупированных территориях.
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Устроили "шоу" на пляже
Российские оккупанты 7 июля решили полетать на вертолете Ка-52 и отстрелять так называемые тепловые ловушки, чтобы сбить ракеты ПЗРК с прицела. Эту "операцию" они проводили над местным пляжем, где в то время находились люди, в том числе и дети.
"Эти двое прид*рков устроили "авиашоу" прямо над пляжем. Я вспоминаю, что точно так 2 вертолета 20 апреля летали неподалеку от оккупированной Кирилловки. Полетали и у одного пилота что-то не сложилось, вертолет упал в море. Оба встретились с тамошним царем Нептуном. Одного вытащили сразу, а другого искали больше недели – такие "герои-пилоты", – рассказал корреспондент.
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Обратите внимание: в конце видео отчетливо видно, как вертолет летит буквально в нескольких метрах над пляжем возле детей.
Запорожская область: последние новости
- Россияне прикрываются "живым щитом". В селе Новопетровка Запорожской области на территории корпуса детского санатория "Весна" они обустроили военную базу, где находятся более 800 российских военных. Вблизи жилых домов местных жителей рассредоточена вражеская техника.
- Российские оккупанты продолжают минирование ЗАЭС и объектов ее территории. По информации украинской разведки, на станцию свозят мины и другие взрывные устройства.
- Днем 7 июля российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки вспыхнул объект инфраструктуры. К счастью, никто из людей не пострадал.