Про це розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя. Він додав, що це не перший випадок на тимчасово окупованих територіях.

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Влаштували "шоу" на пляжі

Російські окупанти 7 липня вирішили політати на вертольоті Ка-52 і відстріляти так звані теплові пастки, щоб збити ракети ПЗРК з прицілу. Цю "операцію" вони проводили над місцевим пляжем, де в той час перебували люди, в тому числі й діти.

"Ці двоє прид*рків влаштували "авіашоу" просто над пляжем. Я згадую, що точно так 2 гелікоптери 20 квітня літали неподалік окупованої Кирилівки. Політали і в одного пілота щось не склалося, гелікоптер впав у море. Обидва зустрілися з тамтешнім царем Нептуном. Одного витягли одразу, а іншого шукали більше тижня. Такі "герої-пілоти", – розповів кореспондент.

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Зверніть увагу: наприкінці відео чітко видно, як вертоліт летить буквально за декілька метрів над пляжем біля дітей.

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