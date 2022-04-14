Россияне лишили жилья почти 220 тысяч жителей Украины

В Дие от украинцев поступают заявки о повреждении жилья и имущества. В настоящее время уже получили более 76 700 запросов.

Об этом 14 апреля сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Она отметила, что в настоящее время известно о площади ущерба, которая составляет более 5,3 миллионов квадратных метров.

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"На сегодняшний день рашисты уже оставили жилья более 219,6 тысяч человек. Это 37550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия", – написала Шуляк.

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Депутат сказала, что информационные заявки о поврежденном имуществе поступают постоянно и страшно представить, какие цифры будут после нашей победы. Однако, по ее словам, главное – это сохранить жизнь людей.

Мы знаем, что воюем с кровожадным злом, которое стремится уничтожить нашу страну, поэтому готовы к таким материальным потерям и с холодным умом нарабатываем стратегии восстановления Украины.

– заявила Шуляк.

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